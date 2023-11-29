62 Kişi ve 20 Kuruluşun Mal Varlığı Donduruldu
Teröre finansman sağlamak suçuyla 62 kişinin mal varlıkları donduruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda aynı suçlamayla kuruluş ve organizasyonların da Türkiye’de bulunan mal varlıkları donduruldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar yürürlüğe girdi.
"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında toplamda 82 kişi ve kuruluş hakkında karar verildi. Karara itiraz edilebileceği de belirtildi.
Terör örgütlerine finansman sağlamak suçuyla 62 kişi hakkında Türkiye’de bulunan mal varlıklarını dondurma kararı alındı.
Kararda, aynı suçlamayla dernekler de yer aldı, 20 derneğin mal varlığı donduruldu.
Terör örgütlerine maddi kaynak yarattığı gerekçesiyle malları dondurulan 20 derneğin merkezinin İsveç, Almanya, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde yer alması da dikkat çekti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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