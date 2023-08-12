TPAO'nun 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı çeşitli bölgelerde petrol aramak için ruhsat aldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

TPAO'nun 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), çeşitli illerdeki 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
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