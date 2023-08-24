Traktörün el frenini çekmeyi unuttu, altında kaldı! 3 çocuk babası Tahsin Yaman hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu traktörünün hareket etmesi üzerine durdurmaya çalışırken devrilen traktörün altında kalan 3 çocuk babası olay yerinde hayatını kaybetti.

Traktörün el frenini çekmeyi unuttu, altında kaldı! 3 çocuk babası Tahsin Yaman hayatını kaybetti
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Alaşehir Horzum Karadağ Mahallesi’nde oturan 3 çocuk babası Tahsin Yaman (53) dün gece saat 21.30 sıralarında traktörüyle bağına ilaç atmak için taral doldurduğu sırada 54 YE 417 plakalı traktörünün el frenini çekmeyi unuttu. Hareket eden traktörü durdurmaya çalışan Tahsin Yaman devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI!

Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Horzum Karadağ Mahallesi Fındıklı Mevkiinde meydana gelen kazada, hayatını kaybeden Tahsin Yaman’ı itfaiye ekipleri traktörün altından çıkardı.

Traktörün el frenini çekmeyi unuttu, altında kaldı! 3 çocuk babası Tahsin Yaman hayatını kaybetti - Resim : 1

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