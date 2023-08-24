Erzincan'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, Erzincan merkez Yeni Mahalle 310 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 ABK 022 plakalı otomobil ile 24 BD 189 plakalı otomobil yol üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan araçlarda 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ERZİNCAN'DA MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI