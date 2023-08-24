Erzincan'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
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Kaza, Erzincan merkez Yeni Mahalle 310 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 ABK 022 plakalı otomobil ile 24 BD 189 plakalı otomobil yol üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan araçlarda 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ERZİNCAN'DA MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Erzincan'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı - Resim : 1

Erzincan'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı - Resim : 2

Erzincan'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı - Resim : 3

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