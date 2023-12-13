Tunç Soyer Köylünün Suyunu Villalara Verdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarımsal faaliyet için kullanılan yer altı suyunu lüks konutlara tahsis etti. Seferihisar Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Sayarer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e seslendi, "çiftçinin suyunu konutlara vermeyin" dedi.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde tarımsal faaliyette kullanılan suyu İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzce, Ulamış ve Turgut köylerinde bulunan villaların su ihtiyacı için kullanıyor. Ünlü satsuma mandalinasının yetiştiği bölgede çiftçiler tedirgin.
Büyükşehir yasası üreticinin elini zayıflattı. 2008 yılında CHP’li Belediyenin ilk kuyu girişimi köy tüzel kişiliğinin açtığı dava ile durduruldu. Büyükşehir yasasından sonra köyler mahalle olunca köylünün elindeki yargı yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi kuyu açtı, suyu villara bağladı.
Seferihisar Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Sayarer, CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin suç işlediğini söyledi, Devlet Su İişleri'ni göreve davet etti.
Ulamış köyünde Tunç Soyer’in de bir evinin bulunduğunu hatırlatan Sayarer, "Üreticinin suyunu konutlara vermeyin" dedi.