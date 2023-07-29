Türk polisi bayrağına böyle sahip çıktı! Özcan Altun'dan görenlerin içini ısıtacak hareket

Kırıkkale'de polis memuru olarak görev yapan Özcan Altun, görenlerin yüreğini ısıtan bir harekete imza attı. Zafer Caddesi'nde görev yapan polis memuru Özcan Altun, bir sürücüye işlem yaptığı sırada bir iş merkezi önüne bırakılan çöp poşetindeki Türk bayrağını fark etti.

POLİS ÖZCAN ALTUN TÜRK BAYRAĞINI ÇÖPTE BIRAKMADI

Altun, görevini tamamladıktan sonra bir yastığın kenarında olan bayrağı sökerek temizledi.

Türk bayrağını ekip otosuna götüren Altun'u bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.