Türk polisi bayrağına böyle sahip çıktı! Özcan Altun'dan görenlerin içini ısıtacak hareket
Kırıkkale'de bir polis, yaptığı hareketle büyük beğeni topladı. "Türk polisi bayrağına sahip çıktı" dedirten olayın kahramanı polis memuru Özcan Altun, çöpte bulduğu bayrağı temizleyip aracına götürdü. Yoldan geçen bir vatandaş o anları kameralara kaydetti. Polisin bu hareketi yürekleri ısıttı.
Kırıkkale'de polis memuru olarak görev yapan Özcan Altun, görenlerin yüreğini ısıtan bir harekete imza attı. Zafer Caddesi'nde görev yapan polis memuru Özcan Altun, bir sürücüye işlem yaptığı sırada bir iş merkezi önüne bırakılan çöp poşetindeki Türk bayrağını fark etti.
POLİS ÖZCAN ALTUN TÜRK BAYRAĞINI ÇÖPTE BIRAKMADI
Altun, görevini tamamladıktan sonra bir yastığın kenarında olan bayrağı sökerek temizledi.
Türk bayrağını ekip otosuna götüren Altun'u bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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