Dilovası Devlet Hastanesi karantinaya alındı! Bir işçinin alüminyum fosfitten zehirlendiği iddia edildi

Kocaeli'nin yerel gazetelerinin aktardığına göre Dilovası Devlet Hastanesi karantinaya alındı. Bir iddiaya göre Dilovası Devlet Hastanesi'ne alüminyum fosfit maddesinden zehirlenen bir işçi getirildi. Dilovası Devlet Hastanesi, zehirlenen işçinin getirilmesi sonrası karantinaya alındı.

DİLOVASI DEVLET HASTANESİ'NDE HAREKETLİ SAATLER

Dilovası'nda bulunan bir fabrikada bir işçinin alüminyum fosfit yüzünden zehirlendiği öne sürüldü. İşçi derhal Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi tedavi altına alınırken, Dilovası Devlet Hastanesi'ne giriş ve çıkışlar kapatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hastanenin durumu bildirmesi üzerine Dilovası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kocaeli Koz internet sitesinin aktardığı bilgiye göre işçinin solunum problemi olduğu belirtildi.

DİLOVASI DEVLET HASTANESİ NEDEN KARANTİNAYA ALINDI?

Alüminyum fosfat zehirlenmesi, son derece öldürücü bir zehirlenme türüdür. Son derece ölümcül olan bu zehirlenmede zehirlenen kişi etrafı için de tehlikeli hale gelir. Alüminyum fosfit nem ya da midede hidroklorik asitle birleştiğinde ölümcül fosfin gazı açığa çıkar. Bu nedenle hastanın diğer kişilerden izole edilmesi gerekir.