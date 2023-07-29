Kayseri'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi!

Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 270 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar, 65 uyuşturucu içerikli hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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