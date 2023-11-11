Türk Yıldızları Antalya Semalarında Gösteri Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı.



Türk Yıldızları'nın, Konyaaltı Sahili'nde yaklaşık 30 dakika süren uçuşunu çok sayıda vatandaş izledi.



Pilotların zorlu manevraları başarıyla yapması izleyenleri heyecanlandırdı. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla gösteriyi görüntüledi.



Pilotların gösteri uçuşunda en çok alkışı, arkalarında bıraktıkları dumanla kalp çizdiği bölüm aldı.