Sarp Sınır Kapısı'ndan bayram tatilinde 270 bin kişi geçti

Tatil süresince sınır kapısını kullanarak geçiş yapan yolcu sayısının 270 bin, araç sayısının ise 16 bin olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Valiliğin aldığı ek tedbirler, İl Emniyet Müdürlüğünün ek görevlendirmeleriyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadan vatandaşların güvenli şekilde giriş çıkış yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların, satın aldıkları elektronik eşyaların vergi iade işlemleri için Gürcistan tarafında 3-4 saati bulan beklemelerin yaşandığı, gümrük kapısının tam kapasiteyle hizmet vermesine rağmen zaman zaman özel araç kuyruklarının oluştuğu belirtildi.