Tuzla Belediyesi'nden Lösemili Çocuklara Moral Ziyareti

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi lösemili çocuklara moral gezisi düzenledi. Gençler, kendi harçlıklarıyla lösemili çocuklara hediye hazırladı. Çocukları ziyaret eden Dr. Şadi Yazıcı, “Çocuklarımızın bir hafta değil, 365 gün yanında olacağız” dedi.

Tuzla Belediyesi'nden Lösemili Çocuklara Moral Ziyareti

Gençlerin toplumsal farkındalığının artırılması ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alması için gençlerle omuz omuza veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda önemli bir etkinliğe daha imza attı.

Gençlik Merkezi öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi'ndeki çocukları ziyaret etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte hastaneye giden gençler, tedavi gören her bir çocuk için, kendi harçlıklarıyla isim, yaş ve ilgi alanlarına göre hazırladıkları hediyeleri çocuklarla buluşturdu. Başkan Yazıcı, toplumsal farkındalık mesajı verdi.

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