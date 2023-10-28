Umuda Ortak Olanlar Anlatıyor!

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin başlatmış olduğu "Umuda Ortak Ol" kampanyası Türkiye'nin dört bir yanında yankılanıyor. İşçisinden esnafına, emeklisinden askerine kadar herkesin gözü kulağı Ulusal Kanal ve Aydınlık'ta.

Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “Umuda Ortak Oldu”; Ulusal Kanal’ın işçi sınıfı açısından önemini anlattı.

Ulusal Kanal’a güvence diyorum ben. Çünkü Ulusal Kanal ile bir işyerine gittiğim zaman. Bir kameraman, bir muhabir bizim yanımızda olduğu zaman inanın ki o işletmenin önündeki gücü anlatmakla bitiremeyiz. Çünkü içerdeki yönetenler daha güçsüz oluyorlar. Biz daha da güçlü oluyoruz. Ama yalnız gittiğimiz zamanda bu sefer sıkıntımız daha büyük oluyor.



Umuda her zaman ortağız biz. Türkiye’de Türk-İş varsa umut asla bitmez. Onun için umudunuza her zaman umut olmaya hazırız biz.

İzmir Milli Piyango Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak da Ulusal Kanal’ı, “doğrunun yanında, Türkiye’den taraf” ifadeleriyle özetledi.

Ulusal Kanal demek Türkiye demek. Çünkü satılmış bir kanal değil. Herhangi bir holdingin, şirketin değil. Ülke yararına olan her şeyi savunan ve yanında olan, gündeme getiren bir kanal. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, küçük, az veya çok demeyin, ülkenin menfaati için ulusal Kanal’ın yanında olun

“Ulusal Kanal bizim kanalımız” dedi emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa. Ve Ulusal Kanal’ın yanında olmanın vatani görev olduğunu söyledi.