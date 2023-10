Umuda Ortak Olanlar Anlatıyor!

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin başlatmış olduğu "Umuda Ortak Ol" kampanyası Türkiye'nin dört bir yanında yankılanıyor. İşçisinden esnafına, emeklisinden askerine kadar herkesin gözü kulağı Ulusal Kanal ve Aydınlık'ta.

Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “Umuda Ortak Oldu”; Ulusal Kanal’ın işçi sınıfı açısından önemini anlattı.

Ulusal Kanal’a güvence diyorum ben. Çünkü Ulusal Kanal ile bir işyerine gittiğim zaman. Bir kameraman, bir muhabir bizim yanımızda olduğu zaman inanın ki o işletmenin önündeki gücü anlatmakla bitiremeyiz. Çünkü içerdeki yönetenler daha güçsüz oluyorlar. Biz daha da güçlü oluyoruz. Ama yalnız gittiğimiz zamanda bu sefer sıkıntımız daha büyük oluyor. Umuda her zaman ortağız biz. Türkiye’de Türk-İş varsa umut asla bitmez. Onun için umudunuza her zaman umut olmaya hazırız biz.

İzmir Milli Piyango Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak da Ulusal Kanal’ı, “doğrunun yanında, Türkiye’den taraf” ifadeleriyle özetledi.

“Ulusal Kanal bizim kanalımız” dedi emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa. Ve Ulusal Kanal’ın yanında olmanın vatani görev olduğunu söyledi.

Ulusal Kanal milli bir kanal, milletçi bir kanal, vatansever bir kanal. Sermayenin kanalı değil, halkın kanalı, bizim kanalımız.



Ulusal Kanal deyince Türkiye’nin gerçeklerini görüyorum ben. Ben Ulusal Kanal’da her zaman gerçek ve doğru haberi izliyorum. Güvenerek izliyorum. 10 yıldır Ulusal Kanal’sız haber saati geçirmiyorum.



Ulusal Kanal’a her türlü desteği, her türlü yardımı yapmak vatani görevimiz bizim. Nasıl ki her Türk gencinin vatani görevi askerlik yapmaksa, Ulusal Kanal’a yardım etmekte her Türk vatandaşının kadın erkek herkesin görevidir.