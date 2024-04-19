Uşak'ta feci trafik kazası

Uşak'ta, feci bir trafik kazası meydana geldi. Minibüs ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla gerçekleşen kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile eşi yaralandı. Yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak'ta feci trafik kazası
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Uşak'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Fatih Mahallesi İskender Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki G.B. yönetimindeki 64 LS 469 plakalı hafif ticari araç, Birinci Aslan Sokak kesişiminde E.E. kontrolündeki 64 AAC 783 plakalı minibüsle çarpıştı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile 46 yaşındaki eşi D.B. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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