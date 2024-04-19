Bursa'da mobilya fabrikasında yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatte kontrol atlına alınırken masa, sandalye ve koltuk üretimi yapılan tesiste büyük çapta hasar oluştu.

Bursa'da mobilya fabrikasında yangın!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın paniği yaşandı. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de masa, sandalye ve koltuk üreticisi bir firmaya ait fabrikada yangın çıktı.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, çalışanlar tarafından yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangının başladığı koltuk imalatı bölümüne dış duvarı delerek girip alevlere müdahalede bulundu.

Dumanı ilçenin birçok noktasından görülen yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban da olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Fabrikada büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bursa # inegöl # yangın
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