İzmir'de tekstil atölyesinde yangın
İzmir'in Konak ilçesindeki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Tekstil malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen ve bitişiğinde yer alan binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
İzmir'in Konak ilçesindeki Basmane semtinde yangın paniği yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki iki katlı tekstil atölyesinin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler tekstil malzemelerinin tutuşmasıyla büyüdü. Yangın, atölyenin bitişiğinde yer alan binaya da sıçradı.
Vatandaşlar binayı tahliye ederken durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi, binada hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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