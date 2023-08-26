Uşak'ta narkotik sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi! 27 bin 846 sentetik ecza ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında ekiplerce yapılan aramada 27 bin 846 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UŞAK'TA NARKOTİK SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON