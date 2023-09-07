Uşak’ta silahlı kavga! 1'i ağır 2 yaralı

Uşak’ta henüz belirlenemeyen sebeple Yeni Sanayi Sitesi'nde üç kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Uşak’ta silahlı kavga! 1'i ağır 2 yaralı
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Akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan Kemalöz Mahallesi 9. Site Sokak’ta meydana gelen olayda üç kişi arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.C.K. (27) tabancayla, H.S. (25) tüfekle yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarları üzerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Uşak’ta silahlı kavga! 1'i ağır 2 yaralı - Resim : 1

H.S. 112 sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılırken, E.C.K. kendi imkânlarıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Uşak’ta silahlı kavga! 1'i ağır 2 yaralı - Resim : 2

E.C.K’nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan A.Ü’nün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Öte yandan olay anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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