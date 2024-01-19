Uyuşturucu satıcılarına geçit verilmedi! 3 ilde eş zamanlı operasyon

Muğla merkezli Antalya ve Mardin illerinde örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 5'i serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satıcılarına geçit verilmedi! 3 ilde eş zamanlı operasyon
Uyuşturucuya geçit verilmedi! 3 ilde eş zamanlı operasyon

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Ortaca ve Dalaman ilçelerinde örgütlü olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları ve Antalya ilinden temin edilen uyuşturucu maddeleri eğlence mekanlarında sattıkları tespit edilen 9 şüpheli şahıs hakkında Muğla, Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; glock marka ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kılıç, 85 adet değişik çaplarda fişek, 21 adet av tüfeği fişeği, 26 adet kurusıkı tabanca fişeği, hassas terazi, kubar esrar, 2 adet 10 bin TL değerinde senet, 100’lük boş senet koçanı, 3 adet tapu, pos cihazı, 3 bilgisayar ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 5’i serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# uyuşturucu # operasyon
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