Üzerine kolonya döküp ateşe verdi! 9 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Manisa'da bir çocuk sosyal medyadan izlediği bir videoyu kendi üzerinde denemeye kalkıştı, ölümden döndü.

İ.Y, 23 Temmuz'da ailesinin evde olmadığı bir sırada sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek üzerindeki gömleğine kolonya dökerek ateşe verdi. Çocuğun yardımına komşuları koştu. Manisa'daki müdahalenin ardından İzmir'e sevk edildi.

Bir süre yoğun bakımda tedavi gören çocuğun tedavisi yanık merkezinde sürüyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral aileleri uyardı.

İ.Y'nin daha ağır şekilde yaralandığını ve ameliyatının 7 saat sürdüğünü kaydeden Oral, "Vücut derisinin neredeyse üçte biri çıkarıldı ve vücudun başka yerlerinden greft dediğimiz deri parçaları alınıp bu yanık saha üzerine uygulanarak nakil ameliyatı yapıldı." dedi.