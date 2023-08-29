Üzerine kolonya döküp ateşe verdi! 9 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Bu haber aileleri yakından ilgilendiriyor. Manisa'da 9 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyada gördüğü videodan etkilenerek kolonyayla kendisini yaktı. Ağır yaralanan çocuk İzmir'de 7 saatlik bir operasyon geçirdi.
Manisa'da bir çocuk sosyal medyadan izlediği bir videoyu kendi üzerinde denemeye kalkıştı, ölümden döndü.
İ.Y, 23 Temmuz'da ailesinin evde olmadığı bir sırada sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek üzerindeki gömleğine kolonya dökerek ateşe verdi. Çocuğun yardımına komşuları koştu. Manisa'daki müdahalenin ardından İzmir'e sevk edildi.
Bir süre yoğun bakımda tedavi gören çocuğun tedavisi yanık merkezinde sürüyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral aileleri uyardı.
İ.Y'nin daha ağır şekilde yaralandığını ve ameliyatının 7 saat sürdüğünü kaydeden Oral, "Vücut derisinin neredeyse üçte biri çıkarıldı ve vücudun başka yerlerinden greft dediğimiz deri parçaları alınıp bu yanık saha üzerine uygulanarak nakil ameliyatı yapıldı." dedi.
- Aynı anda bir çocuk yanık merkezinde, benzer videolar izleyerek yaralanan iki çocuğun yatırılması tesadüfle izah edilebilecek bir durum değildir. Toplumsal bir farkındalığın oluşturulması lazım. İşte bu noktada anne babaların devreye girmesi lazım. Hepimiz çocuklarımızın eline boş zamanlarında cep telefonunu alıp videoları izlemelerine müsaade ediyoruz ama ne tür videolar izlediklerini takip etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar bu seyrettikleri videoların, ciddi şekilde etkisi altında kalıyorlar ve anne babalarının haberi olmadan maalesef aynı şeyleri denemeye çalışıyorlar.