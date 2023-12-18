Uzungöl Beyaza Büründü!

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede gölün çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, seyir terasında vakit geçirdi.

Uzungöl Beyaza Büründü!
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Trabzon'da hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüşle birlikte kar yağışı etkisini artırdı. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çaykara ilçesinde bulunan, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de de akşam başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düşerken, kar kalınlığı 5 ila 10 santimetre arasında değişiyor.

Yoğun geçen turizm sezonunun ardından sessiz günler geçiren Uzungöl'e gelen az sayıdaki ziyaretçi, karın tadını çıkardı. Soğuk havaya rağmen gölün çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, seyir terasında vakit geçirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# trabzon # UZUNGÖL # kar yağışı
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