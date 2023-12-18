Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Belli Oldu! İşte 17. Hafta Maçlarını Yönetecek İsimler

Trendyol Süper Lig'de 11 Aralık Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından fiziksel şiddete maruz kalmış ve TFF'nin yaptığı açıklamayla ligler süresiz olarak ertelenmişti.

Hakem Halil Umut Meler'in hastanedeki tedavisini tamamlamasının ardından taburcu olmasıyla birlikte, TFF liglerin durumuyla ilgili yaptığı toplantının ardından hafta sonu oynanması planlanan maçların 10 Ocak tarihine ertelendiğini ve liglerin 19 Aralık Salı günü oynanacak maçlarla devam edeceğini duyurmuştu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda düdük çalacak isimler şu şekilde:

19 Aralık Salı:

17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan

20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 Aralık Çarşamba:

17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 Aralık Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen