Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Belli Oldu! İşte 17. Hafta Maçlarını Yönetecek İsimler
Trendyol Süper Lig'de heyecan, verilen aranın ardından 17. hafta maçlarıyla devam edecek. 19-20-21 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler TFF tarafından açıklandı. İşte zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 11 Aralık Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından fiziksel şiddete maruz kalmış ve TFF'nin yaptığı açıklamayla ligler süresiz olarak ertelenmişti.
Hakem Halil Umut Meler'in hastanedeki tedavisini tamamlamasının ardından taburcu olmasıyla birlikte, TFF liglerin durumuyla ilgili yaptığı toplantının ardından hafta sonu oynanması planlanan maçların 10 Ocak tarihine ertelendiğini ve liglerin 19 Aralık Salı günü oynanacak maçlarla devam edeceğini duyurmuştu.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda düdük çalacak isimler şu şekilde:
19 Aralık Salı:
17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan
20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20 Aralık Çarşamba:
17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21 Aralık Perşembe:
17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan
17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
Kaynak: Anadolu Ajansı