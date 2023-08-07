Van'da 170 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

MSB, Van sınırında arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da 170 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınırında arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarla ilgili MSB'den açıklama yapıldı. 170 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok. Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# van # uyuşturucu # msb
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