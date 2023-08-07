Van'da 170 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
MSB, Van sınırında arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınırında arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalarla ilgili MSB'den açıklama yapıldı. 170 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok. Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2023
Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 170 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/DAcYJDTK5S
Kaynak: Anadolu Ajansı
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