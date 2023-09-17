Van'da otobüs şarampole devrildi! 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Van'da otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 göçmen hayatını kaybetti. 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 21 göçmen de yaralandı.
Van'da saat 03.01 sıralarında Edremit ilçesi Gürpınar yolu istikameti Çeşmeli mevkisinde kaza oldu.
Kurubaş Geri Gönderme Merkezinden Gaziantep'e göçmen taşıyan otobüs virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.
Kazanın ardından bölgeye ambulans, UMKE, AFAD, emniyet, jandarma ve itfaiye personeli sevk edildi.
Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 7 emniyet personeli, 2 şoför, 26 göçmen yaralandı.
Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen 5 göçmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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