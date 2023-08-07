Veterinerlerden şiddete tepki! Veteriner hekimler taleplerini açıkladı

Veterinerlere şiddet tartışma yarattı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının ardından Meclis'ten cezaları artıran bir kanun çıkmıştı. Ancak bu kanundan veteriner hekimler faydalanamıyor.

Son günlerde bir veterinere yönelik şiddet görüntüsü de tartışma yarattı.

Olayın ardından Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi ile 56 İl ve Bölge Odası açıklama yaptı.

Açıklamada veteriner hekimlerin toplum için sağlıklı gıdanın kontrolünü yaparken baskıya, mobbinge uğraması, aşılamaya giderken tehdit edilmesinin göz ardı edilmemesi istendi.

Çıkarılan sağlıkta şiddet yasasına veteriner hekimlerin de dahil edilmesi istendi.

- Veteriner hekimler her şeye rağmen pandemide olduğu gibi depremde de gıda işletmelerinde, köylerde ve muayenehanelerindeki görevlerini aksatmadılar, hastalarını bırakmadılar. Ancak bunca özveriye karşın, toplumun ve yetkililerin gözü önünde her gün darp ediliyor, bıçaklanıyor, hatta öldürülüyorlar. Buna karşın, tüm ısrarlarımıza rağmen veteriner hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamı dışında tutulmaktadırlar. Oysa veteriner hekimler yasalar önünde sağlık çalışanıdır, bizlere karşı işlenen suçlar da dahil, özlük haklarımız, veteriner hekimlerin yaşam ve çalışma koşulları mevcut yasalara uygun düzenlenmelidir.