Yalova’da feci kaza: Kule vinci devrildi! Vinç operatörü...

Yalova’nın Altınova ilçesinde bir tersanede kule vincinin devrilmesi sonucu kabinde sıkışan operatör hayatını kaybetti.

Yalova’da feci kaza: Kule vinci devrildi! Vinç operatörü...
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Alınan bilgiye göre, Seltaş Tersanesi’nde gece saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle kule vinci kontrol için çıkan 47 yaşındaki operatör Ziya Yamaç, bu sırada vincin tersanede bulunan bir geminin üzerine devrilmesi sunucu kabinde sıkıştı. Bölgeye AFAD’ın yanı sıra Altınova, Yalova ve Çiftlikköy belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi. Saatler süren çalışma sonucunda ekipler operatörün cansız bedenine ulaştı. Yamaç’ın cesedi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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