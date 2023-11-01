Yalova'da Sahte İçki Operasyonu

Yalova'da sahte içki ürettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı. 8 adrese baskın yapıldı.

Yalova'da Sahte İçki Operasyonu

Yalova'da sahte içki üretimi ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekipleri il merkezi ve Çınarcık ilçesinde belirlenen 8 adrese baskın yaptı.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 29 litre şişelenmiş el yapımı alkollü içecek ve 6 damacananın içinde toplam 114 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi.

Kaçak olarak ürettikleri alkollü içecekleri büfe, kahvehane gibi bazı iş yerlerinde piyasaya sürdükleri belirlenen 6 kişiden 5'i gözaltına alındı.

# Yalova
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