Yalova'da yaşanan deprem sonrası ilk açıklama!

Yalova Çınarcık’ta meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbulluların gönlüne su serpti. Ercan, "Olağan bir gerginlik boşalması. Büyuk deprem beklemiyorum. " dedi.

Yalova'da yaşanan deprem sonrası ilk açıklama!
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Marmara bölgesinde Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Söz konusu deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sarsıntının beklenen İstanbul depremini tetiklemeyeceğini ifade ederek, “23.57’de Yalova- Çinarcık’da M4,2 deprem 1999 Çınarcık kırığında oldu. Olağan bir gerginlik boşalması. Büyük deprem beklemiyorum. İstanbul depremini öne çekmez. Sıkıntı yok” dedi.

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