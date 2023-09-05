Yanlışlıkla eşini öldürmüştü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Trafikte yanlışlıkla eşini öldüren şüphelinin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Cevdet Dündar, yolda giderken engelli bir vatandaşa yol vermek için durduğunu arkadan gelen ve yanında aracı ile duran Halit K.'nin kendisine küfür ettiğini iddia etti.

''ELİNDE BİR ŞEY VARDI BIÇAĞA BENZETTİM''



Şüpheli Cevdet Dündar, Ankara Yenimahalle'de 3 Ağustos tarihinde trafikte seyir halindeyken 'yol verme' tartışması nedeniyle Halit K. ve oğlu A.K ile tartıştı. Yaşanan olay neticesinde silahıyla karşı tarafa ateş açan Dündar, yanlışlıkla eşini göğüs bölgesinden vurdu. Eşi hayatını kaybederken Dündar adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi ortaya çıkan Dündar, yolda seyir halindeyken engelli bir vatandaşa yol vermek için durduğunu, arkadan gelen ve yanında aracı ile duran Halit K.'nin kendisine küfür ettiğini daha sonra araçtan inerek yanına geldiğini ve kapıyı açarak kendisine vurmaya başladığını iddia etti:

- Elinde siyah veya füme renkli bir şey vardı, ben bıçağa benzettim. Kendimi korumak amacıyla tabancayı çıkardım. Bu esnada Halit K., benim karnıma ve gözüme yumruk attı. Ben de tabancanın namlu ucundan tutarak kabzası ile Halit K.'nin kafasına birkaç kez vurdum. Namlu yönü benden tarafta değildi. Şahıs, silahı elimden almaya çalıştığı esnada tabanca ateş aldı. Sonra şahıs beni yere düşürdü, tabanca elimdeydi. Tabancayı almaya çalıştığı esnada tabanca bir kez daha ateş aldı.

''KİMSEYİ VURMA NİYETİM YOKTU''



Niyetinin korkutmak olduğunu ve pişmanlığını belirten Dündar şikayetçi olduğunu belirtti: