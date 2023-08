Yapay zeka bunu da yaptı! İşte beklenen İstanbul depremi görüntüleri

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçen kısmının her an kırılabileceğini belirten uzmanlar, olası depremin büyüklüğünün 7.2 ile 7.6 arasında olacağını belirtiyor. Yapay zeka teknolojisi ise olası Marmara depreminin İstanbul'da yaratacağı yıkımı görüntüledi. İşte, yapay zekaya göre İstanbul depremi...

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ GÖRÜNTÜLERİ

ABD'li yazılım şirketi Microsoft, bir süre önce Bing arama motoruna, OpenAI'ın ChatGPT sohbet robotuna güç veren yapay zeka dil modeli GPT-4'ü ekledi.

Yine OpenAI'ın metinden görüntü oluşturan DALL-E yapay zekası da Bing'e eklenerek daha güçlü hale getirildi.

Bing'e eklenen DALL-E'nin hangi versiyonu olduğu belli değil. OpenAI'ın son olarak geçtiğimiz yılın başlarında DALL-E 2 modelini duyurmuştu.

Donanım Haber'den Metin Akpınar, yapay zeka teknolojisini kullanarak olası Marmara depreminin İstanbul'a vereceği hasarı çizmesini istedi.

Bing'in Image Creator özelliğini kullanan Metin Akpınar, Bing'ten İstanbul'un gerçek görüntüleri ile Türkiye'deki deprem görüntülerini internetten bulup birleştirmesini istedi.

İstemler her zaman en doğru sonucu vermiyor ve doğru sonuca ulaşmak için birden fazla deneme yapmak gerekiyor.