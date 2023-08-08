Yapay zeka bunu da yaptı! İşte beklenen İstanbul depremi görüntüleri

Yapay zeka olası İstanbul depremini işte böyle görüntüledi! Beklenen İstanbul depremi görüntüleri bakanları hayrete düşürüyor! Peki Marmara Denizi'nde beklenen büyük deprem sonrası İstanbul nasıl görülürdü? İşte o görseller...

Yapay zeka bunu da yaptı! İşte beklenen İstanbul depremi görüntüleri
Yapay zeka bunu da yaptı! İşte beklenen İstanbul depremi görüntüleri
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Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nden geçen kısmının her an kırılabileceğini belirten uzmanlar, olası depremin büyüklüğünün  7.2 ile 7.6 arasında olacağını belirtiyor. Yapay zeka teknolojisi ise olası Marmara depreminin İstanbul'da yaratacağı yıkımı görüntüledi. İşte, yapay zekaya göre İstanbul depremi...

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ GÖRÜNTÜLERİ

Yapay zeka beklenen İstanbul depremini görüntüledi - Resim: 2

ABD'li yazılım şirketi Microsoft, bir süre önce Bing arama motoruna, OpenAI'ın ChatGPT sohbet robotuna güç veren yapay zeka dil modeli GPT-4'ü ekledi.

Yapay zeka beklenen İstanbul depremini görüntüledi - Resim: 3

Yine OpenAI'ın metinden görüntü oluşturan DALL-E yapay zekası da Bing'e eklenerek daha güçlü hale getirildi.

Yapay zeka beklenen İstanbul depremini görüntüledi - Resim: 4

Bing'e eklenen DALL-E'nin hangi versiyonu olduğu belli değil. OpenAI'ın son olarak geçtiğimiz yılın başlarında DALL-E 2 modelini duyurmuştu.

Yapay zeka beklenen İstanbul depremini görüntüledi - Resim: 5

Donanım Haber'den Metin Akpınar, yapay zeka teknolojisini kullanarak olası Marmara depreminin İstanbul'a vereceği hasarı çizmesini istedi.

Yapay zeka beklenen İstanbul depremini görüntüledi - Resim: 6

Bing'in Image Creator özelliğini kullanan Metin Akpınar, Bing'ten İstanbul'un gerçek görüntüleri ile Türkiye'deki deprem görüntülerini internetten bulup birleştirmesini istedi.

Yapay zeka beklenen İstanbul depremini görüntüledi - Resim: 7

İstemler her zaman en doğru sonucu vermiyor ve doğru sonuca ulaşmak için birden fazla deneme yapmak gerekiyor.

 
 
Yapay zeka beklenen İstanbul depremini görüntüledi - Resim: 8

Kimi zaman modelin kafası karışıp alakasız görseller ürettiği de oldu ancak çoğu zaman bağlamdan kopmadı. İşte, yapay zeka göre Marmara depreminin ardından İstanbul'dan görüntüler...

Yapay zeka beklenen İstanbul depremini görüntüledi - Resim: 9
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