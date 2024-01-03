Yapay Zeka Depreme Karşı Uyardı! Türkiye'nin En Gergin Fay Hatlarını Söyledi! Nerede Deprem Bekleniyor?

Ekibiyle beraber yapay zeka destekli bir yazılım geliştiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile coğrafi bilgi sisteminin kullanıldığı bir yazılım geliştirdi. Marmara bölgesindeki fay hatlarına odaklanan yazılım fay hatlarındaki gerilimi gözlemliyor.

Prof. Dr. Kutoğlu, Doğu Anadolu'da 1, Marmara Bölgesi'nde 3 fayın 7 büyüklüğünde ve üzeri deprem üretebilecek gerginlikte olduğunu belirterek, " İstanbul anlamında sadece kuzey koldan değil; Sakarya'dan güneye dalan Geyve-Pamukova hattında devam eden yine Gemlik'ten Mudanya önlerinden devam eden Bandırma- Erdek hattına da son derece dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

YAPAY ZEKA DEPREME KARŞI ÖNLEME YARDIMCI OLUYOR

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, ekip arkadaşları Doç. Dr. Çağlar Bayık ve Doç. Dr. Gökhan Gürbüz ile araştırmacı Fatemeh Ghsampour ile coğrafi bilgi sistemi destekli deprem tehlike yazılımı geliştirdi. Yazılımda, bölgelerdeki tarihsel depremler ile yıllık yeryüzü hareket verileri, coğrafi bilgi sistemi destekli programa aktarılarak, fay hatlarının 'mavi', 'yeşil' ve 'kırmızı' tonlarına göre değerlendirilen 'fay gerginlikleri' belirlendi.

Prof. Dr. Kutoğlu mevcut fay hatlarına dair şunları söyledi: