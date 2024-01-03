Yapay Zeka Depreme Karşı Uyardı! Türkiye'nin En Gergin Fay Hatlarını Söyledi! Nerede Deprem Bekleniyor?
Deprem tehlike yazılımı geliştiren Prof. Dr. Kutoğlu ve ekibi, Doğu Anadolu'da 1, Marmara Bölgesi'nde 3 fayın 7 büyüklüğünde ve üzeri deprem üretebilecek gerginlikte olduğunu söyledi. Yapay zeka destekli yazılım en gergin fay hatlarını duyurdu.
Ekibiyle beraber yapay zeka destekli bir yazılım geliştiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile coğrafi bilgi sisteminin kullanıldığı bir yazılım geliştirdi. Marmara bölgesindeki fay hatlarına odaklanan yazılım fay hatlarındaki gerilimi gözlemliyor.
Prof. Dr. Kutoğlu, Doğu Anadolu'da 1, Marmara Bölgesi'nde 3 fayın 7 büyüklüğünde ve üzeri deprem üretebilecek gerginlikte olduğunu belirterek, " İstanbul anlamında sadece kuzey koldan değil; Sakarya'dan güneye dalan Geyve-Pamukova hattında devam eden yine Gemlik'ten Mudanya önlerinden devam eden Bandırma- Erdek hattına da son derece dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.
YAPAY ZEKA DEPREME KARŞI ÖNLEME YARDIMCI OLUYOR
Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, ekip arkadaşları Doç. Dr. Çağlar Bayık ve Doç. Dr. Gökhan Gürbüz ile araştırmacı Fatemeh Ghsampour ile coğrafi bilgi sistemi destekli deprem tehlike yazılımı geliştirdi. Yazılımda, bölgelerdeki tarihsel depremler ile yıllık yeryüzü hareket verileri, coğrafi bilgi sistemi destekli programa aktarılarak, fay hatlarının 'mavi', 'yeşil' ve 'kırmızı' tonlarına göre değerlendirilen 'fay gerginlikleri' belirlendi.
Prof. Dr. Kutoğlu mevcut fay hatlarına dair şunları söyledi:
- Erzincan'ın 40-50 kilometre doğusunda kalan Yedisu Fayı zaten biliniyordu. En doğuda, en gergin fay olarak burası gözüküyor. Marmara Denizi'ne kadar, Yedisu Fayı'ndan daha gergin bir fay görmüyoruz. Ancak Marmara Bölgesi'nde çok daha gergin faylar olduğunu görüyoruz. 1999'da İzmit Düzce'de deprem meydana gelen hattın çok soğuk olduğunu görüyoruz. Koyu lacivert görüyoruz. Çünkü 24 senelik yer hareketi sebebiyle enerji biriktiriyor, o yüzden burası soğuk. Gerginliğin artması için çok daha uzun yıllara ihtiyaç var. Ama onun altında Sakarya'dan Pamukova- Geyve'ye doğru dönen bir hat var. Onun kırmızı renkte olduğunu görüyoruz. Burada en son depremin 1000'li yıllardan önce olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yıllık yer hareketlerini buraya uyguladığımızda fayın oldukça gergin durumda olduğu tabloda ortaya çıkıyor.