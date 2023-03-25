Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde karar! Kullanılmayan yıllık izine ilişkin ücrette indirim yapılabilir mi? İşte o karar

Özel güvenlik şirketinde çalışan bir kişi iş sözleşmesinin feshedilmesinin ardından söz konusu feshin haksız olduğunu öne sürerek İş Mahkemesi'ne başvurdu.

Çalışan yaptığı başvuru ile birlikte, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etti.

Görülen davada bilirkişi kararına göre sözleşmesi feshedilen işçinin yıllık izin ücreti alacağından yüzde 30 indirim yapılacağı belirlendi. Her iki taraf avukatının da kararı temyiz etmesiyle birlikte konu Yargıtay'a taşındı.

YARGITAY'DAN MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİREN EMSAL KARAR!

Yargıtay, işçinin kullanılmayan yıllık iznine ilişkin ücretinden indirim yapılmasının mümkün olmadığına hükmetti.

Çalışanın iş sözleşmesi devam ederken dinlenme hakkını ya da yıllık iznini ücrete dönüştüremeyeceği, bu hakkından vazgeçemeyeceği beliriliyor. Bununla birlikte çalışanların verimli çalışması için hafta tatilleri ve yıllık izinler de anayasal bir hak.

Yargıtay'ın çalışanın uzun süre dinlenme hakkını kullanmadan çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dair hükmü de bulunuyor.