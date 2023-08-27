Yıldırım sonucu olmuştu! İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'de yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yıldırım sonucu olmuştu! İzmir'deki yangın kontrol altına alındı
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 İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 helikopter, 2 uçak, 6 arazöz, 3 arazöz ve su ikmal aracı ile yangına müdahale etti.

Alevler, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan kent genelinde yıldırım isabet etmesi sonucu gece boyunca çıkan 7 yangının büyümeden kontrol altına alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yangın # izmir # Yıldırım # İzmir Orman Bölge Müdürlüğü
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