Yolun kenarındaki kanepeli durak görenleri şaşırtıyor

Elazığ’da hayırsever bir şahsın, otobüs bekleyen vatandaşların yorulmaması ve sıcaktan korunması için anayolun kenarına yaptırdığı kanepeli durağı gören vatandaşlar bir yandan şaşırırken bir yandan da yapan kişiye teşekkürü ihmal etmiyor.

ÖNCE KANEPE KOYDU SONRA ÜSTÜNÜ KAPATTI



Elazığ- Diyarbakır karayolu Sivrice mevkiinde sıcakta otobüs bekleyen vatandaşların zor durumda kalmasını istemeyen bir vatandaş, kendince bir durak yaptı. İlk olarak anayolun kenarında bir kanepe koyan hayırsever şahıs, ardından üzerini de kendi imkanları ile kapattı. Anayolun kenarında kanepeli durağı gören vatandaşlar bir yandan şaşırırken bir yandan da yapan kişiye teşekkürü ihmal etmiyor.