Yozgat'ta feci kaza! Otomobil şarampole devrildi...

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta feci kaza! Otomobil şarampole devrildi...
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Alınan bilgiye göre, C.T. (55) yönetimindeki 06 Z 3268 plakalı otomobil, Sivas-Yozgat kara yolu Akdağmadeni ilçesi Pazarcık köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki M.T'nin (54) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan sürücü ile araçtaki E.S. (34) ambulansla Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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