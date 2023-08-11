Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şahıs tutuklandı

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde R.K'nin ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Evinde uyuşturucu madde bulundurduğu da iddia edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

R.K'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 19 gram esrar, bir sentetik ecza, ormanlık alanda da 48 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alının şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.