Yüksekova'ya atanan öğretmenler güllerle karşılanıyor! ''Hepsinin ayağına sağlık''

Türkiye’nin farklı illerinden Hakkari’nin Yüksekova ilçesine atanan öğretmenler okul girişinde güllerle karşılandı. Öğretmenler, Yüksekova’nın güzel bir ilçe ve insanını çok misafirperver olduğunu söyleyerek hayırlı olmasını dilediler.

Yüksekova'ya atanan öğretmenler güllerle karşılanıyor! ''Hepsinin ayağına sağlık''
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamaları gerçekleştirilen öğretmenler, bugün itibariyle Türkiye genelinde ilk görevlerine başladılar. 4-11 Eylül’de eğitim öğretimin açılması üzerine Türkiye’nin farklı illerinden Yüksekova’ya atanan yeni öğretmenler ilçeye geldi. Yüksekova Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapacak öğretmenler, Okul Müdürü Kenan Canan ve idareciler tarafından güllerle karşılandı.

Yüksekova'ya atanan öğretmenler güllerle karşılanıyor! ''Hepsinin ayağına sağlık'' - Resim : 1

YÜKSEKOVA'YA ATANAN ÖĞRETMENLER GÜLLERLE KARŞILANIYOR!

Güllerle karşılan öğretmenler, daha sonra Okul Müdürü Canan tarafından okul tanıtılarak bilgilendirildi. Öğretmenler, Yüksekova’nın güzel bir ilçe ve insanını çok misafirperver olduğunu söyleyerek hayırlı olmasını dilediler.

Yüksekova'ya atanan öğretmenler güllerle karşılanıyor! ''Hepsinin ayağına sağlık'' - Resim : 2

Yeni atanan öğretmenleri güllerle karşıladıklarını belirten Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Canan, “Bugün eğitim öğretimin ilk gününe başladık. Bu anlamda heyecanlıyız, mutluyuz. Buraya gelen yeni öğretmen arkadaşlarımız bizi sevindirmiştir. Eğitim öğretimin güzel geçmesini temenni ediyorum. Okulumuza yeni atanan öğretmenlerimizi güllerle karşılamak istedik. Bizler de okul idaremizle beraber karşıladık ve gülleri takdim ettik. Hepsinin ayağına sağlık, inşallah güzel bir eğitim öğretim yılı olacak. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.

Yüksekova'ya atanan öğretmenler güllerle karşılanıyor! ''Hepsinin ayağına sağlık'' - Resim : 3

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