Zeytinburnu’nda 3 Katlı Binanın Terası Çöktü

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi, 72/3 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın teras kısmında kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken can kaybı veya yaralanma olmadı.

İtfaiye ekipleri, terasın tehlike arz eden bölümlerine müdahale etti. Sokak giriş ve çıkışları geçici olarak kapatıldı.

Bina ekipler tarafından mühürlenirken vatandaşlar geçici olarak otellere yerleştirildi.