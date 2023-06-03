Zonguldak Kozlu'da hurda dükkanında patlama: Bir kişi hayatını kaybetti

Kozlu Sanayi Sitesi'nde hurdacı dükkanına malzeme indirilirken oksijen tüpünün patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY NASIL OLDU?

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Hurdacı dükkanına kamyondan vinç ile malzeme indirildiği sırada hurdalar arasında bulunan oksijen tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu hurdacıda çalışan Nevzat Kaymaz (41) olay yerinde yaşamını yitirdi.

PATLAMANIN ETKİSİ BÜYÜKTÜ

Patlama, sanayi sitesindeki diğer işyerlerini de etkiledi. Bazı işyerlerinin elektrikleri kesildi. Patlamanın yaşandığı işyerine koşan esnaf ve vatandaşlar korku ve panik yaşadı. Olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri oksijen tüpünün patladığı alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nevzat Kaymaz'ın cenazesi ise ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılıyor.