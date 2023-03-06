Sosyal Güvenlik Numarası nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olan SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) gibi herhangi birinden sigorta hizmeti alanların Sosyal Güvenlik Numarasını öğrenmesi gerekir. Bu, sicil numarası olarak da bilinir ve vatandaşların sigortaları ile ilgili tüm detaylara ulaşmalarını sağlar.

Sosyal Güvenlik Numarası, sigorta durumunu, sigorta primlerinin ödenip ödenmediğini ve tüm emeklilik bilgilerini öğrenmeye yardımcı olur.

SOSYAL GÜVENLİK NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

• Sosyal Güvenlik Numarasını öğrenmek için öncelikle e-Devlet sistemine kayıtlı olmak gerekir.

• T.C. kimlik numarası ile e-devlet şifresi girilir.

• Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sitesine giriş yapıldıktan sonra,

• SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) seçenekleri arasından hangisine bağlıysanız onu seçin.

• Ekranda istenen tüm veriler doldurulduktan sonra "sorgulama" tuşuna tıklanarak Sosyal Güvenlik Numarası öğrenilir.