4 Eylül Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları arttı mı? Azaldı mı? Piyasalardaki son durum

Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. '4 Eylül Pazartesi altın fiyatları ne kadar?' sorusuna cevap aranıyor. Altın piyasasındaki yeni gelişmeler takip ediliyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

4 Eylül Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları arttı mı? Azaldı mı? Piyasalardaki son durum
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Altın fiyatları, hem sıradan vatandaşların hem de ekonomiyi yakından takip ederek yatırım yapmak isteyenlerin en sık takip ettiği konuların başında geliyor. Altın fiyatları, piyasadaki gelişmeler ve ekonomide alınan yeni kararlarla birlikte günlük olarak şekillenebiliyor. 

Türkiye'de de en çok kullanılan yatırım araçlarının başında gelen altındaki hareketlilik, arama motolarında da en çok aratılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

4 eylül pazartesi altın fiyatlarında son durum

'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halk arasındaki en popüler altınlardan olan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları da değeri en çok merak edilen altın türlerinin başında geliyor.

4 EYLÜL PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altında son alış ve satış fiyatları ne? Altın fiyatları artt mı? Azaldı mı? İşte 4 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları!

Altın (TL/GRAM) -- 1.671,04 (Alış) | 1.671,33 (Satış)
Altın (ONS) -- 1.946,06 (Alış) | 1.946,36 (Satış)
Çeyrek Altın -- 2.762,00 (Alış) | 2.800,00 (Satış)
Yarım Altın -- 5.542,00 (Alış) | 5.600,00 (Satış)
Cumhuriyet Altını -- 11.049,00 (Alış) | 11.158,00 (Satış)
22 Ayar Bilezik -- 1.548,42 (Alış) | 1.556,45 (Satış)

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