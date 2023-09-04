4 Eylül Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları arttı mı? Azaldı mı? Piyasalardaki son durum

Altın fiyatları, hem sıradan vatandaşların hem de ekonomiyi yakından takip ederek yatırım yapmak isteyenlerin en sık takip ettiği konuların başında geliyor. Altın fiyatları, piyasadaki gelişmeler ve ekonomide alınan yeni kararlarla birlikte günlük olarak şekillenebiliyor.

Türkiye'de de en çok kullanılan yatırım araçlarının başında gelen altındaki hareketlilik, arama motolarında da en çok aratılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son durum ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Halk arasındaki en popüler altınlardan olan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları da değeri en çok merak edilen altın türlerinin başında geliyor.

4 EYLÜL PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altında son alış ve satış fiyatları ne? Altın fiyatları artt mı? Azaldı mı? İşte 4 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları!

Altın (TL/GRAM) -- 1.671,04 (Alış) | 1.671,33 (Satış)

Altın (ONS) -- 1.946,06 (Alış) | 1.946,36 (Satış)

Çeyrek Altın -- 2.762,00 (Alış) | 2.800,00 (Satış)

Yarım Altın -- 5.542,00 (Alış) | 5.600,00 (Satış)

Cumhuriyet Altını -- 11.049,00 (Alış) | 11.158,00 (Satış)

22 Ayar Bilezik -- 1.548,42 (Alış) | 1.556,45 (Satış)