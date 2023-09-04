4 Eylül Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranları! Barajlardaki su miktarındaki son durum ne?

Küresel ısınmanın etkileri, yağışlarda meydana gelen büyük azalma, yaşanan kuraklık gibi sorunlar barajların alarm vermesine neden oluyor. 2023 yılında mevsimsel yağışlardaki azalma yurt geneline etki etmiş durumda. Yağışlardaki azalma ve yaşanan kurak dönemlerden en çok etkilenen illerin başında da megakent İstanbul geliyor.

On milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da yağmurların azalması su sorunlarının da baş göstermesine neden olmuş durumda. Barajlardaki doluluk oranları aylardır önemli bir düşüş gösteriyor. Yaşanan düşüş barajlardaki su miktarını kritik seviyelere kadar indirdi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İstanbullular tarafından takip ediliyor ve sık sık araştırılıyor. 'İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul barajlarındaki su miktarı arttı mı? Azaldı mı?' soruları en çok aratılan konu başlıklarından olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki baraj doluluk oranlarıyla ilgili günlük olarak güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor.

Peki İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? Su miktarındaki son durum ne? İşte 4 Eylül Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranları!

İSKİ'den alınan resmi verilere göre, 4 Eylül Pazartesi günü İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü. Baraj doluluk oranı yüzde 28,16 oldu.

Ömerli ve Darlık Barajı su seviyesi en yüksek barajlar olarak dikkati çekiyor. Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 67, Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 48 olarak ölçüldü. Doluluk oranı en düşük barajlar ise yüzde 4 ile Pabuçdere ve yüzde 9 ile Kazandere olarak ön plana çıkıyor.

İşte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları:

• Ömerli: 67

• Darlık: 48

• Elmalı: 23

• Istrancalar: 21

• Terkos: 19

• Sazlıdere: 17

• Alibey: 15

• Büyükçekmece: 13

• Kazandere: 9

• Pabuçdere: 4