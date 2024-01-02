Altın Alanlar Dikkat!' 3 Bin TL'yi Görecek...

Haber Global Muhabiri Esma Murat'ın sorularını yanıtlayan İslam Memiş, altın fiyatlarının 2024 yılı seyrine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İşte Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Yeni yıla bütün enstrümanların zirve ve yükseliş ile başladığını görüyoruz. Gram altın şu an 2.055 lira iken ons altın ise, 2 bin 65 dolar seviyesinde. Geçen haftaya kıyasla 20 liralık değer artışı var. Sebebi ise Dolar ve Ons altındaki yükselişin aynı haftaya tekabül etmesi.

Orta ve uzun vadeye bakılınca, yeni rekor seviyelerini çok fazla duyacağız. Altın fiyatları, kademeli olarak, yılın ilk çeyreğinde, 2150 - 2200 lira, yılın orta çeyreğinde 2500 lira, yılın üçüncü çeyreğinde ise 2700, kalan dilimde ise 3000 lira seviyesinde devam edecek.

'Uzun Vadeli Görmek Lazım'

Dolar ve ons altının yükselmesi gram altında rekor yükselmelerine yol açıyor. Haftanın ilk işlem günlerinde yükselmeler devam edecek.

Peki altın alınmalı mı? Yıllık bazda bakılması gerekir. 1 ay sonra 2100 ve 2200 seviyelerini görünce bugün ki seviyelerin ucuz olduğunu göreceğiz. Bugün fiyatına bakarak uzun vadeli yatırım aracı olarak görmek lazım.

2024 yılında da gram altın en çok kazandıran yatırım aracı olacak. Düğün yapacak olan vatandaşların da bu seviyelerinden faydalanması gerekiyor.