Altın fiyatları yükseldi mi? Altın almak için iyi bir zaman mı? 28 Eylül günü için güncel fiyatlar...

Altın değerli bir maden olarak hem süs eşyalarında hem de günlük hayatta yatırım amaçlı sıklıkla kullanılmaktadır. Bu edenle çok sayıda insan altın çeşitlerinin alış ve satış fiyatlarını merak etmektedir. Piyasalardaki hareketlilikten etkilenen altın fiyatları her zaman insanlar için önemli bir takip konusu olmuştur.

Türkiye'de piyasada altın fiyatlarını merak edenler internette her gün bu sorunun cevabını merak etmektedir. Tam altının alış fiyatı 10652.47 TL ve satış fiyatı 10 830.69 TL, yarım altın alış fiyatı 5343.86 TL ve satış fiyatı 5436.46 TL'den değer buldu. Peki, 28 Eylül 2023 için güncel altın fiyatları nasıl değişti?

28 EYLÜL 2023 İÇİN GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1649.41

Satış Fiyatı: 1649.56

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2671.32

Satış Fiyatı: 2713.94

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5343.86

Satış Fiyatı: 5436.46

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10652.47

Satış Fiyatı: 10830.69

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 10899.86

Satış Fiyatı: 11086.90

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 10892.18

Satış Fiyatı: 11086.86

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 26466.69

Satış Fiyatı: 26971.95