Dolar, euro ve sterlinde son durum! Döviz bozduracaklar dikkat: 28 Eylül'de güncel alış ve satış fiyatları...

Döviz kuru ürünlerin fiyatlarını etkilediği kadar yatırımcıların kararlarını da etkiler. Her gün küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değerleri değişen dolar, euro ve sterlin Türkiye'de en çok tercih edilen ve tanınan döviz kurlarındandır. Bu nedenle çok sayıda insan güncel döviz alış ve satış fiyatlarını merak eder.

Döviz almak ya da döviz satmak için iyi bir zaman olup olmadığını bilmeyenler piyasalardaki değişimleri takip etmelidir. Piyasaları takip ederek insanlar uzun vadede yapacakları yatırımları bu hareketlere göre belirleyebilir. 28 Eylül günü dolar, euro ve sterlin kaç TL'den değer buldu?

28 EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,27

Dolar Satış: 27,40

Euro Alış: 28,64

Euro Satış: 28,76

Sterlin Alış: 33,00

Sterlin Satış: 33,29

28 EYLÜL 2023 İÇİN SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI