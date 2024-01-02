Altın Fiyatlarında Son Durum... Altın Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu? 2 Ocak 2024 Güncel Altın Fiyatları...
Altın fiyatları sürekli olarak değişmekte ve güncellenmektedir. Altın fiyatlarının kaç TL olduğunu merak edenler bu fiyatları internet üzerinden öğrenmeye çalışmaktadırlar. Peki güncel altın fiyatları 2 Ocak 2024'te kaça yükseldi?
Altın fiyatları sürekli olarak değişmeye devam etmektedir. Bu fiyatları değişmeye ederken çok sayıda insan internet üzerinden bu fiyatları öğrenmeye çalışmaktadır. Fiyatlar sürekli olarak güncellenmeye devam etmektedir. Peki 2 Ocak 2024 günü güncel altın alış ve satış fiyatları kaç TL oldu? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 2 Ocak Salı günü alış fiyatını 1980.17 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1980.23 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12786.58 TL, satış fiyatı da 12990.66 TL’dir.
2 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1980.17
Satış Fiyatı: 1980.23
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3206.74
Satış Fiyatı: 3258.0
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6414.79
Satış Fiyatı: 6525.01
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12786.58
Satış Fiyatı: 12990.66
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 13086.13
Satış Fiyatı: 13307.21
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 13085.75
Satış Fiyatı: 13310.90
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31774.94
Satış Fiyatı: 32385.92