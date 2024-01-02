Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu? 2 Ocak 2024 Son Depremler Listesi...

Türkiye'de her an deprem yaşanabilmektedir. Bu nedenle hazırlıklı olmak gerekir. Türkiye'de yaşanan son dakika depremlerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitelerinden kaydeder ve duyurur. Peki 2 Ocak 2024 Salı günü hangi illerde deprem oldu?

AFAD'A GÖRE HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU?

02-01-2024 10:47:40 37.7844 37.7419 4.76 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman) 614906

02-01-2024 10:33:45 37.4878 44.0011 7 ML 2.3 Yüksekova (Hakkari) 614905

02-01-2024 10:33:15 37.5267 43.9836 7 ML 2.3 Yüksekova (Hakkari) 614904

02-01-2024 10:19:31 41.1236 32.5922 7.22 ML 0.9 Merkez (Karabük) 614903

02-01-2024 10:06:14 37.1856 37.13 7 ML 1.6 Şehitkamil (Gaziantep) 614902

02-01-2024 10:03:27 38.1069 32.7183 5.74 ML 1.7 Selçuklu (Konya) 614901

02-01-2024 09:21:49 37.5378 37.17 10.37 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 614900

02-01-2024 09:12:16 36.8728 36.1881 6.99 ML 2.1 Dörtyol (Hatay) 614899

02-01-2024 09:01:26 38.2889 38.2594 7 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 614898

02-01-2024 08:58:35 36.6781 27.9669 7.45 ML 1.8 Marmaris (Muğla) 614897

02-01-2024 08:54:42 37.9914 36.2856 7.95 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 614896

02-01-2024 08:51:10 38.1589 28.5936 7.04 ML 1.4 Alaşehir (Manisa) 614895

02-01-2024 08:31:04 39.7206 34.2106 7.02 ML 0.9 Çiçekdağı (Kırşehir) 614893

02-01-2024 08:30:51 39.3756 44.1136 7.13 ML 2.1 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [05.77 km] Doğubayazıt (Ağrı) 614894

02-01-2024 08:24:46 38.9928 27.9208 7.01 ML 1.1 Akhisar (Manisa) 614892

02-01-2024 08:21:40 38.0883 38.3753 8.1 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 614891

02-01-2024 08:05:31 37.1267 36.2456 6.84 ML 1.5 Merkez (Osmaniye) 614888

02-01-2024 08:04:38 38.4803 26.3817 8.4 ML 1.6 Ege Denizi - [08.45 km] Karaburun (İzmir) 614889

02-01-2024 08:03:19 39.1256 41.1011 7.62 ML 1.4 Karlıova (Bingöl) 614890

02-01-2024 07:42:50 41.1075 43.8678 6.62 ML 1.7 Shirak (Ermenistan) - [26.58 km] Akyaka (Kars) 614887

KANDİLLİ RASATHANESİ'NE GÖRE HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU?

2024.01.02 11:01:00 38.1980 38.5270 7.7 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2024.01.02 11:00:32 38.4730 26.8530 5.2 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.01.02 10:46:03 38.1672 36.3415 10.7 -.- 1.7 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2024.01.02 10:06:10 37.1472 37.1450 0.0 -.- 1.5 -.- ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2024.01.02 10:03:27 38.1263 32.6468 0.0 -.- 1.6 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2024.01.02 09:21:50 37.5007 37.1590 3.5 -.- 2.2 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.02 09:12:15 36.8555 36.1697 5.5 -.- 2.0 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel

2024.01.02 08:58:34 36.6793 27.9672 12.3 -.- 1.9 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2024.01.02 08:54:41 37.9982 36.0112 2.0 -.- 1.3 -.- KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.01.02 08:51:10 38.1743 28.5693 7.5 -.- 1.6 -.- ULUDERBENT-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2024.01.02 08:34:11 38.0347 36.6203 9.0 -.- 1.5 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.02 08:21:39 38.1810 38.3497 13.6 -.- 1.8 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.01.02 08:07:59 37.7628 32.1952 12.9 -.- 1.0 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA) İlksel

2024.01.02 07:42:49 41.1313 43.8535 3.3 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel

2024.01.02 07:40:39 38.1558 38.1100 5.0 -.- 2.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.01.02 07:17:35 38.0915 37.3933 15.5 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.02 07:09:02 35.0130 26.4172 10.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.01.02 06:52:56 34.8265 30.6982 79.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2024.01.02 06:10:05 38.8622 43.5748 5.0 -.- 3.2 3.2 AKCIFT-(VAN) İlksel

2024.01.02 06:04:41 42.2708 30.5308 29.5 -.- 3.1 3.1 KARADENIZ İlksel

2024.01.02 05:24:14 38.4955 26.8533 10.7 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.01.02 05:22:29 37.7480 27.5493 9.2 -.- 1.8 -.- YAGHANLI-KOCARLI (AYDIN) İlksel

2024.01.02 05:14:04 38.7910 37.3605 4.2 -.- 1.1 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.01.02 05:10:03 39.9337 24.2397 27.8 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2024.01.02 05:02:03 35.9287 33.9533 5.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.01.02 04:51:51 37.0875 28.9177 10.6 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.01.02 04:51:32 36.8638 36.0798 7.1 -.- 1.4 -.- YENIYURT-DORTYOL (HATAY) İlksel

2024.01.02 04:46:47 38.1085 36.7753 5.0 -.- 2.0 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.01.02 04:45:35 38.9185 26.7547 5.0 -.- 1.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.01.02 04:43:23 37.1167 28.9338 5.0 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.01.02 04:16:34 36.1252 27.6052 51.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2024.01.02 03:03:10 38.3103 27.2152 9.8 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel

2024.01.02 02:58:47 37.1333 36.9548 7.4 -.- 2.4 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2024.01.02 02:42:02 38.1823 38.3472 17.6 -.- 1.5 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.01.02 02:39:04 38.9260 26.8220 10.4 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.01.02 02:32:44 39.3943 44.3097 15.4 -.- 1.8 -.- BOLUCEK-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel

2024.01.02 02:30:42 34.6357 24.4985 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.01.02 02:25:13 35.7408 32.8680 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2024.01.02 02:20:44 37.5140 43.8425 7.5 -.- 1.7 -.- AGACDIBI-(HAKKARI) İlksel

2024.01.02 02:15:58 37.5115 43.7955 5.0 -.- 2.2 -.- AGACDIBI-(HAKKARI) İlksel

2024.01.02 01:54:05 37.8123 36.1992 4.0 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2024.01.02 01:11:50 37.1475 28.2245 13.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel

2024.01.02 00:50:03 38.8112 37.1408 5.0 -.- 2.1 -.- DAVULHOYUK-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.01.02 00:10:12 39.3390 41.0125 4.3 -.- 2.4 -.- KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel