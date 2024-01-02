Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu? 2 Ocak 2024 Son Depremler Listesi...
Türkiye'de her zaman deprem olabilmektedir. Bu nedenle insanlar yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi aracılığıyla öğrenmektedir. Peki 2 Ocak 2024 Salı günü hangi illerde deprem oldu?
Türkiye'de her an deprem yaşanabilmektedir. Bu nedenle hazırlıklı olmak gerekir. Türkiye'de yaşanan son dakika depremlerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitelerinden kaydeder ve duyurur. Peki 2 Ocak 2024 Salı günü hangi illerde deprem oldu?
AFAD'A GÖRE HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU?
02-01-2024 10:47:40 37.7844 37.7419 4.76 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman) 614906
02-01-2024 10:33:45 37.4878 44.0011 7 ML 2.3 Yüksekova (Hakkari) 614905
02-01-2024 10:33:15 37.5267 43.9836 7 ML 2.3 Yüksekova (Hakkari) 614904
02-01-2024 10:19:31 41.1236 32.5922 7.22 ML 0.9 Merkez (Karabük) 614903
02-01-2024 10:06:14 37.1856 37.13 7 ML 1.6 Şehitkamil (Gaziantep) 614902
02-01-2024 10:03:27 38.1069 32.7183 5.74 ML 1.7 Selçuklu (Konya) 614901
02-01-2024 09:21:49 37.5378 37.17 10.37 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 614900
02-01-2024 09:12:16 36.8728 36.1881 6.99 ML 2.1 Dörtyol (Hatay) 614899
02-01-2024 09:01:26 38.2889 38.2594 7 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 614898
02-01-2024 08:58:35 36.6781 27.9669 7.45 ML 1.8 Marmaris (Muğla) 614897
02-01-2024 08:54:42 37.9914 36.2856 7.95 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 614896
02-01-2024 08:51:10 38.1589 28.5936 7.04 ML 1.4 Alaşehir (Manisa) 614895
02-01-2024 08:31:04 39.7206 34.2106 7.02 ML 0.9 Çiçekdağı (Kırşehir) 614893
02-01-2024 08:30:51 39.3756 44.1136 7.13 ML 2.1 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [05.77 km] Doğubayazıt (Ağrı) 614894
02-01-2024 08:24:46 38.9928 27.9208 7.01 ML 1.1 Akhisar (Manisa) 614892
02-01-2024 08:21:40 38.0883 38.3753 8.1 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 614891
02-01-2024 08:05:31 37.1267 36.2456 6.84 ML 1.5 Merkez (Osmaniye) 614888
02-01-2024 08:04:38 38.4803 26.3817 8.4 ML 1.6 Ege Denizi - [08.45 km] Karaburun (İzmir) 614889
02-01-2024 08:03:19 39.1256 41.1011 7.62 ML 1.4 Karlıova (Bingöl) 614890
02-01-2024 07:42:50 41.1075 43.8678 6.62 ML 1.7 Shirak (Ermenistan) - [26.58 km] Akyaka (Kars) 614887
KANDİLLİ RASATHANESİ'NE GÖRE HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU?
2024.01.02 11:01:00 38.1980 38.5270 7.7 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.02 11:00:32 38.4730 26.8530 5.2 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.02 10:46:03 38.1672 36.3415 10.7 -.- 1.7 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.02 10:06:10 37.1472 37.1450 0.0 -.- 1.5 -.- ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.02 10:03:27 38.1263 32.6468 0.0 -.- 1.6 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.01.02 09:21:50 37.5007 37.1590 3.5 -.- 2.2 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.02 09:12:15 36.8555 36.1697 5.5 -.- 2.0 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.01.02 08:58:34 36.6793 27.9672 12.3 -.- 1.9 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2024.01.02 08:54:41 37.9982 36.0112 2.0 -.- 1.3 -.- KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.02 08:51:10 38.1743 28.5693 7.5 -.- 1.6 -.- ULUDERBENT-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.01.02 08:34:11 38.0347 36.6203 9.0 -.- 1.5 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.02 08:21:39 38.1810 38.3497 13.6 -.- 1.8 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.02 08:07:59 37.7628 32.1952 12.9 -.- 1.0 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA) İlksel
2024.01.02 07:42:49 41.1313 43.8535 3.3 -.- 2.1 -.- GURCISTAN İlksel
2024.01.02 07:40:39 38.1558 38.1100 5.0 -.- 2.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.02 07:17:35 38.0915 37.3933 15.5 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.02 07:09:02 35.0130 26.4172 10.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.02 06:52:56 34.8265 30.6982 79.5 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.02 06:10:05 38.8622 43.5748 5.0 -.- 3.2 3.2 AKCIFT-(VAN) İlksel
2024.01.02 06:04:41 42.2708 30.5308 29.5 -.- 3.1 3.1 KARADENIZ İlksel
2024.01.02 05:24:14 38.4955 26.8533 10.7 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.02 05:22:29 37.7480 27.5493 9.2 -.- 1.8 -.- YAGHANLI-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2024.01.02 05:14:04 38.7910 37.3605 4.2 -.- 1.1 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.02 05:10:03 39.9337 24.2397 27.8 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.01.02 05:02:03 35.9287 33.9533 5.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.02 04:51:51 37.0875 28.9177 10.6 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.02 04:51:32 36.8638 36.0798 7.1 -.- 1.4 -.- YENIYURT-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.01.02 04:46:47 38.1085 36.7753 5.0 -.- 2.0 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.02 04:45:35 38.9185 26.7547 5.0 -.- 1.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.02 04:43:23 37.1167 28.9338 5.0 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.02 04:16:34 36.1252 27.6052 51.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.02 03:03:10 38.3103 27.2152 9.8 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.01.02 02:58:47 37.1333 36.9548 7.4 -.- 2.4 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.01.02 02:42:02 38.1823 38.3472 17.6 -.- 1.5 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.02 02:39:04 38.9260 26.8220 10.4 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.02 02:32:44 39.3943 44.3097 15.4 -.- 1.8 -.- BOLUCEK-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2024.01.02 02:30:42 34.6357 24.4985 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.01.02 02:25:13 35.7408 32.8680 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.02 02:20:44 37.5140 43.8425 7.5 -.- 1.7 -.- AGACDIBI-(HAKKARI) İlksel
2024.01.02 02:15:58 37.5115 43.7955 5.0 -.- 2.2 -.- AGACDIBI-(HAKKARI) İlksel
2024.01.02 01:54:05 37.8123 36.1992 4.0 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.02 01:11:50 37.1475 28.2245 13.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2024.01.02 00:50:03 38.8112 37.1408 5.0 -.- 2.1 -.- DAVULHOYUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.02 00:10:12 39.3390 41.0125 4.3 -.- 2.4 -.- KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel