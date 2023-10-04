Altın fiyatlarında son durum... İşte 4 Ekim altın fiyatları... Altın güne kaç TL'den başladı?

Altın yüzyıllar boyunca önemli bir araç olarak değer görüştür. Bugün de çok sayıda insan altının güncel fiyatlarını merak eder ve bu fiyatları öğrenerek hesap yapmak isterler. Altın fiyatlarını öğrenmek için internette bu soruyu arayan insanlar çok fazla sayfa ve sonuç ile karşılaşabilir. Peki, 4 Ekim günü altın kaç TL’den değer bulmuştur?

Dünyanın her yerinde ve şehrinde insanlar altın fiyatlarını takip etmektedir. Dünyadaki gelişmelerden de çok fazla etkilenen altın fiyatları gün içerisinde de çok fazla değişmektedir. Bu nedenle altın piyasası sürekli olarak takip edilmelidir. Uzun vadeli yatırım yapmak isteyenlerin en çok tercih ettikleri araçlardan biri altındır. Altının 4 Ekim’de güncel alış ve satış fiyatları haberimizde.

Altının güncel değerlerini takip etmek isteyenler piyasaların açılmasını bekleyip ardından değerleri izlemeye başlarlar. Alış ve satış fiyatları birbirinden farklı olan altın yakından takip edilmesi gereken bir araçtır. 4 Ekim günü hangi altın türünün kaç TL değer bulduğu merak konusudur.

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 4 Ekim günü alış fiyatını 1611.11 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1611.72 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 10399.40 TL, satış fiyatı da 10572.38 TL’dir.

4 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1610.93

Satış Fiyatı: 1611.32

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2609.67

Satış Fiyatı: 2651.19

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5219.68

Satış Fiyatı: 5310.67

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10409.08

Satış Fiyatı: 10574.60

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 10652.45

Satış Fiyatı: 10834.48

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 10652.65

Satış Fiyatı: 10834.60

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 25872.83

Satış Fiyatı: 26364.04