Dolar, euro ve sterlin yerinde durmuyor! 4 Ekim'de de döviz hareketli... İşte güncel döviz alış ve satış fiyatları...

Döviz küresel piyasalardaki eğilimlerden ve eğilimlerden en fazla etkilenen değerlerden biridir. Dünya piyasasında da çok sıkı izlenen döviz kuru Türkiye'de de sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan yatırımlarını değerlendirmek ya da yatırım yapmak amacıyla döviz kurunu takip etmektedir.

Uzun ya da kısa vadeli yatırımlar için sıklıkla tercih edilen bir yol olan döviz gün içinde sürekli değer değiştirmektedir. Dolar, euro ve sterlin ise dünya genelinde en çok kullanılan para birimlerinden olduğu için insanlar genelde bu para birimlerinde yatırımlarını gerçekleştirmektedir. Bu nedenle internette her zaman bu kurlar aranmıştır. Peki, 4 Ekim 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL’den değer bulmuştur?

Dinar, kron, yen gibi diğer diğer para birimleri de zaman zaman kullanılsa da dolar, euro ve sterlin daha yaygın para birimleridir. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 4 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

4 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,54

Dolar Satış: 27,62

Euro Alış: 28,79

Euro Satış: 28,90

Sterlin Alış: 33,10

Sterlin Satış: 33,41

4 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI