Altın Sakinliğini Koruyor! Çeyrek, Gram ve Tam Altının 5 Ocak 2024 Güncel Fiyatları Neler?

Piyasalarda 2023 yılının son günlerine kadar yükselişte olan altın 2024 yılıyla beraber sakin! Seyrini neredeyse değişmeyen çeyrek, gram ve tam altının ne zaman hareketleneceği merak edildi. Peki, Çeyrek, Gram ve Tam Altının 5 Ocak 2024 Güncel Fiyatları Neler?

Altın Sakinliğini Koruyor! Çeyrek, Gram ve Tam Altının 5 Ocak 2024 Güncel Fiyatları Neler?
Altın Sakinliğini Koruyor! Çeyrek, Gram ve Tam Altının 5 Ocak 2024 Güncel Fiyatları Neler?
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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını açıklamasının ardından hızla yükselen altın fiyatları 2023 yılını zirve de kapattı. 2024 yılının başında ise Fed’in faiz indirimi öngörmesiyle birlikte faizsiz bir varlık olan altında yükselişi devam edilecekken olduğu noktada duruyor. Bir kaç gündür yükselişte kalan altının artıp ya da ne zaman azalacağı beklenirken elinde altın olanlarda merakla uzmanların görüşlerini bekliyor. 

Altın Sakinliğini Koruyor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşık iki yıldır devam eden enflasyonla mücadele sürecinde sona yaklaşılsa da, iş gücü piyasalarının güçlü kalmayı sürdürmesi bankanın gelecek dönem politika adımlarına yönelik fiyatlamaları zorlaştırıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 44 dolar seviyesinde işlem görüyor.

5 OCAK ALTIN

Çeyrek, Gram ve Tam Altının 5 Ocak 2024 Güncel Fiyatları Neler?

ALTIN(GRAM) 1.957,71

ALTIN(ONS) $ 2.045,01

Altın ($/kg) 68.380,00

Altın (Euro/kg) 62.451,48

Cumhuriyet Altın 13.802,78

Altın(ÇEYREK) 3.355,06

Reşat Altın 14.220,42

Kulplu Reşat Altın 14.191,91

Gram Altın 1966 

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