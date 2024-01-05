ÖTV, asgari zam, enflasyon, döviz doğrudan etkilediği akaryakıtta bu kez indirim oldu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber gece saatlerinde yapıldı. Güncel pompa fiyatlarının değiştiği 5 Ocak 2024 gözler benzincilerdeki rakamlara çevrildi. 3 Ocak'ta sabah benzine 2,31 TL, motorine 2,17 TL, otogaza 1 TL'lik zam gelmişti.

Akaryakıta Gece İndirimi! 5 Ocak 2024 Güncel Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları

Özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı kaynaklı zamların ardından 5 Ocak 2023 tarihinde ise motorinin litre fiyatına 41 kuruş indirim geldi. LPG ortalama 19.05 liraya satılırken;

İstanbul

Benzin: 36,82 TL

Motorin: 39.37 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,45 TL

Motorin fiyatı: 38,96 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37,64 TL

Motorin fiyatı: 39,79 TL