Akaryakıta Gece İndirimi! 5 Ocak 2024 Güncel Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları
Araç sahiplerinin sabırsızlıkla beklediği indirim gece geldi! Akaryakıtta gece indirimi! Peki Akaryakıt indirimi ne kadar oldu? İşte 5 Ocak 2024 Güncel Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları
ÖTV, asgari zam, enflasyon, döviz doğrudan etkilediği akaryakıtta bu kez indirim oldu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber gece saatlerinde yapıldı. Güncel pompa fiyatlarının değiştiği 5 Ocak 2024 gözler benzincilerdeki rakamlara çevrildi. 3 Ocak'ta sabah benzine 2,31 TL, motorine 2,17 TL, otogaza 1 TL'lik zam gelmişti.
Akaryakıta Gece İndirimi! 5 Ocak 2024 Güncel Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları
Özel tüketim vergisi (ÖTV) artışı kaynaklı zamların ardından 5 Ocak 2023 tarihinde ise motorinin litre fiyatına 41 kuruş indirim geldi. LPG ortalama 19.05 liraya satılırken;
İstanbul
Benzin: 36,82 TL
Motorin: 39.37 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 37,45 TL
Motorin fiyatı: 38,96 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 37,64 TL
Motorin fiyatı: 39,79 TL